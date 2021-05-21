За неделю почти две тысячи томичей обратились в больницы после присасывания клещей

Пострадавшие от укуса клеща томичи могут обратиться в пункты экстренной профилактики. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 13 по 20 мая в Томской области почти две тысячи жителей региона обратились в медицинские учреждения после присасывания клещей. 1 190 человек пострадали в Томске, также частые обращения зафиксированы в Асиновском, Бакчарском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Первомайском районах и г. Стрежевом, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

– По итогам прошедшей недели в период с 13 мая по 20 мая в Томской области зарегистрировано 1 959 обращений граждан по поводу присасывания клещей, в том числе 427 детей, – уточняется в сообщении.

Добавим, что всего с начала эпидсезона пострадали уже 4 208 человек, из них более тысячи – дети. Прививки от клещевого энцефалита поставили 32 853 жителя региона.

В сообщении отмечается, что пострадавшие от клещей томичи могут обращаться в пункты экстренной профилактики: «Межвузовская поликлиника», «Детская больница №1», «Поликлиника №4». А жители области – в приемные покои районных больниц.