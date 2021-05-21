Прогноз погоды в Томской области с 21 по 31 мая: осадки будут редкими

В третьей декаде синоптики обещают в отдельные дни жаркую погоду без осадков: на территории Томской области воздух может прогреваться до +30. К концу мая похолодает.

- Среднедекадная температура воздуха ожидается +9, +15, что выше нормы на 1-3 градуса, - сообщили синоптики сегодня, 21 мая. - Ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0, +5, местами заморозки 0, -3, до +10, +15°С. Днем от +13, +18, местами +23, до +25, +30°С. В конце декады возможно понижение температуры воздуха.

В гидрометеоцентре добавили: кратковременные дожди, местами грозы, предполагаются в отдельные дни декады.