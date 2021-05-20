Сегодня мэрия Томска и УФСИН совместно оценили ход благоустройства города и участие в этом осужденных

Осужденные своими руками делают Томск красивым и уютным городом. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Социальная реабилитация осужденных – дело непростое и ответственное. Особенно здорово, когда они получают в заключении профессию и трудовой опыт. Это хорошо понимают руководители УФСИН Томской области и исправительных колоний. Сегодня состоялось выездное совещание мэрии Томска с руководителями УФСИН региона. Об этом сообщает сайт ведомства. На совещании были обсуждены работы по благоустройству общественных пространств Ленинского и Советского районов областного центра.

Пресс-служба ведомства информирует, что УФСИН Томской области в минувшем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» заключило контракты с районными администрациями Томска на благоустройство 18 объектов. Отметим, что с прошлой весны по ноябрь 40 осужденных выполнили все работы, предусмотренные контрактами. В текущем году работы будут продолжены в Березовой, Михайловской рощах и на двух открытых площадках в Лагерном саду областного центра. Сегодня участникам совещания удалось оценить благоустройство Березовой рощи, Парка Победы (сквер Воинов-интернационалистов) и спортивной площадки на улице Сибирской 64/1 в Томске.