Коронавирус в Томске: +21 новый случай заражения

В России за сутки коронавирусом заболели 9 232 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 мая, в Томской области выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 592 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 17 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 502 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,11.

За последние сутки в стране выявлено 9 232 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 396 пациентов скончались, 9 983 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 974 908 человек, 117 361 скончались, 4 591 770 выздоровели.