Почти 800 гектаров земли обработали от клещей в Томске

Основные места отдыха томичей уже обработаны от клещей. Фото: Олег Укладов

Противоклещевая обработка городских пространств завершается в Томске. Сегодня специалисты работают на территории образовательных учреждений, а также загородных лагерей. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Общая площадь противоклещевой обработки в Томске составила почти 800 гектаров, – говорится в сообщении.

Отмечается, что обработку провели в Лагерном саду, на Новособорной площади, в городских скверах, Березовой роще, в окрестностях МСЧ №2, на Белом озере, в Михайловской роще и Сосновом бору и т.д. А также на территориях всех городских кладбищ.

Уточняется, что специалисты используют безопасный для людей и животных препарат.