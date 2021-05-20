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Общество20 мая 2021 10:56

Почти 800 гектаров земли обработали от клещей в Томске

Применяемый аппарат безопасен для людей и животных
Ксения ГОРЮНОВА
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Основные места отдыха томичей уже обработаны от клещей.

Основные места отдыха томичей уже обработаны от клещей.

Фото: Олег Укладов

Противоклещевая обработка городских пространств завершается в Томске. Сегодня специалисты работают на территории образовательных учреждений, а также загородных лагерей. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Общая площадь противоклещевой обработки в Томске составила почти 800 гектаров, – говорится в сообщении.

Отмечается, что обработку провели в Лагерном саду, на Новособорной площади, в городских скверах, Березовой роще, в окрестностях МСЧ №2, на Белом озере, в Михайловской роще и Сосновом бору и т.д. А также на территориях всех городских кладбищ.

Уточняется, что специалисты используют безопасный для людей и животных препарат.