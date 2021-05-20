Директор образовательного учреждения в Томске два года присваивал себе зарплату бывшего работника

В общей сложности обвиняемый похитил более полумиллиона бюджетных средств. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Руководитель образовательного учреждения в Томске обвиняется в мошенничестве – он похитил более 540 тысяч рублей бюджетных средств. Мужчина составлял фиктивные документы и присваивал себе зарплату несуществующего сотрудника. Уголовное дело передано в суд, сообщается на сайте прокуратуры региона.

– Установлено, что обвиняемый убедил прекратившего трудовую деятельность педагога в необходимости формального сохранения трудоустройства и передаче ему заработной платы для оказания материальной помощи образовательному учреждению. Получив согласие бывшего педагога, обвиняемый также оформил ее на должность дворника по совместительству, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина более двух лет составлял фиктивные документы и самостоятельно тратил поступающую зарплату уволившегося педагога. Всего с июня 2017 года по декабрь 2019-го обвиняемый похитил более 540 тысяч бюджетных средств.