Директор образовательного учреждения в Томске два года присваивал себе зарплату бывшего работника

В общей сложности обвиняемый похитил более полумиллиона бюджетных средств.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Руководитель образовательного учреждения в Томске обвиняется в мошенничестве – он похитил более 540 тысяч рублей бюджетных средств. Мужчина составлял фиктивные документы и присваивал себе зарплату несуществующего сотрудника. Уголовное дело передано в суд, сообщается на сайте прокуратуры региона.
– Установлено, что обвиняемый убедил прекратившего трудовую деятельность педагога в необходимости формального сохранения трудоустройства и передаче ему заработной платы для оказания материальной помощи образовательному учреждению. Получив согласие бывшего педагога, обвиняемый также оформил ее на должность дворника по совместительству, – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина более двух лет составлял фиктивные документы и самостоятельно тратил поступающую зарплату уволившегося педагога. Всего с июня 2017 года по декабрь 2019-го обвиняемый похитил более 540 тысяч бюджетных средств.