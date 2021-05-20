Кто отвечает за информирование томичей о сроках отключения горячей воды

Выдавать информацию о том, сколько недель в многоквартирнике будет отсутствовать летом горячая вода, обязаны исполнители коммунальных услуг - УК или ТСЖ, работающие для томичей.

Информировать томичей о датах отключения горячего водоснабжения, как предписывают правила предоставления коммунальных услуг, обязаны не ресурсоснабжающие организации, а управляющие компании и товарищества собственников жилья. Эту информацию уточнил вчера, 19 мая, генеральный директор «ТомскРТС» Сергей Панасюк.

Напомним, спикер Думы Томска Чингис Акатаев ранее сообщил: в правилах организации теплоснабжения зафиксировано - обязанность информировать потребителей о датах отключения горячей воды лежит на ресурсоснабжающей компании. Однако «ТомскРТС», по его мнению, это не исполняет надлежащим образом.

- Мы работаем не с многоквартирными домами, а с исполнителями – УК или ТСЖ. Таков порядок, прописанный в договорах: наша организация информирует УК, которая, в свою очередь, доводит сведения до жителей, – подчеркнул Сергей Панасюк. - По правилам предоставления коммунальных услуг, уведомлять население об отключении из-за плановых ремонтных работ на теплосетях должны исполнители этих услуг, управляющие компании и товарищества собственников жилья.

По его словам, "ТомскРТС" заблаговременно информирует управляющие организации Томска о сроках ремонта участков тепловых сетей города. Жилищные организации, в свою очередь, обязаны оперативно доводить эту информацию до жителей, обслуживаемых ими домов, что они и делают, расклеивая объявления в домах, информируя жителей через домовые чаты и другими доступными способами.

В этом году вся важная информация опубликована на портале «Активный житель». Узнать дату отключения горячей воды в своем доме можно, приблизив карту с адресами и нажав на нужный дом. Карта позволяет выбрать статус работ: «Все», «Завершено», «В процессе», «Запланировано».

Также уточнить сведения о сроках отключения и возобновления ГВС можно по телефону своей обслуживающей организации или диспетчерской службы "Тепловых сетей" 73-85-78. То же самое возможно сделать в районных администрациях и в департаменте городского хозяйства мэрии.