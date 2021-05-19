В Томске девушка получила три года за мошенничество в Интернете на 400 тысяч рублей

Девушка-томичка давно сделала мошенничество в Интернете своей профессией

Преступления в Интернете и соцсетях очень популярны у жуликов разных мастей. Как информирует сайт прокуратуры Томской области, Советский районный суд областного центра признал 28-летнюю жительницу города виновной в мошенничестве, она совершила 46 преступлений. Установлено, что с сентября 2019 по май 2020 года с целью хищения денежных средств подсудимая размещала в социальных сетях и интернет-сайтах торговых площадок информацию о продаже одежды, обуви и различных аксессуаров.

Как сообщают правоохранители, в ходе общения с потерпевшими девушка убеждала их в возможности отправки товара только после внесения предоплаты. Однако после перевода денежных средств обманутые покупатели обещанный товар не получили. Общая сумма ущерба, причиненная 46 потерпевшим, составила более 400 тыс. рублей.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимая признала вину в совершенных преступлениях. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Суд приговорил виновную к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу еще не вступил.