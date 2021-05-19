Томские авиапожарные потушили первое возгорание в лесу в труднодоступной местности

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарные томской авиабазы потушили первое возгорание в лесу в труднодоступной местности Бакчарского района. На месте работали пятеро парашютистов, они справились с огнем за сутки при помощи ранцевых огнетушителей. Площадь пожара составила восемь гектаров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Огонь начал свое распространение с поймы реки. Предположительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем рыбаками, – приводятся в сообщении слова начальника Томской авиационной базы охраны лесов Александра Самарцева.

Отметим, что с начала 2021 года в регионе было ликвидировано 46 лесных пожаров, все они были потушены в течение первых суток.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, необходимо сообщить об этом по телефону: 8-800-100-94-00.