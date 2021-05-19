Томичи завоевали несколько медалей на первенстве России по тайскому боксу

Две томички заняли вторые места, еще четыре человека завоевали бронзовые медали.

Томские спортсмены стали серебряными и бронзовыми призерами первенства России по тайскому боксу. Соревнования прошли среди юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-15 лет) и мальчиков и девочек (12-13 лет). Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– По результатам выступлений, томские спортсменки Виктория Иоч и Алиса Суханова стали серебряными призерами первенства, а Ульяна Можейко, Софья Перепелкина, Карина Антоненко и Иван Помыткин завоевали бронзовые медали, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в составе сборной Томской области участие приняли 15 человек.

Соревнования прошли в Московской области с 11 по 17 мая. Турнир собрал около 700 участников из 50 регионов России.