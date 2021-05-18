Хроники ДТП: сегодня в Томске столкнулись три автомобиля

Каждый день в Томске сталкиваются машины. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Каждый день в Томской области происходят ДТП. Как сообщила пресс-служба УМВД России региона, сегодня около 14 часов 40 минут на пересечении улиц Учебная и Вершинина областного центра произошло столкновение трех автомобилей.

Сайт ведомства информирует, что после столкновения автомобиль Mitsubishi совершил наезд на дерево. Для осмотра, женщину-пассажира иномарки доставили в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются. Томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД, осторожность, быть внимательными и вежливыми.