Коронавирус в Томске: +29 новых случаев заражения

Летальных исходов за сутки в регионе не обнаружено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 18 мая, в Томской области выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 546 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, восемь жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 466 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,14.

За последние сутки в стране выявлено 8 183 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 364 пациента скончались, 8 972 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 957 756 человек, 116 575 скончались, 4 572 226 выздоровели.