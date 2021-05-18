В Томской области экс-начальница почтового отделения была поймана на краже более 150 тысяч рублей

Из-за наличия положительной характеристики и малолетних детей, обвиняемую не стали лишать свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зырянском районе Томской области в течение 6 месяцев, экс-начальница почтового отделения, присваивала деньги жителей за оплату товаров по почте. Украденная выручка составила более 150 тысяч рублей, сообщает прокуратура Томской области.

Как рассказали в ведомстве, в период с декабря по июнь 2020 года подсудимая, работая начальником отделения почтовой связи и являясь материально-ответственным лицом, не внесла в кассу отделения часть денежных средств, полученных от граждан в качестве оплаты товаров. Чтобы преступление не было раскрыто, женщина указывала в финансовой документации ложные сведения о долгах граждан перед почтовой службой. Уточняется, что сумма кражи составила более 150 тысяч рублей.

На судебном заседании подсудимая признала вину в полном объеме. Из-за наличия положительной характеристики и малолетних детей, обвиняемую не стали лишать свободы. Суд приговорил ее к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Помимо этого, обвиняемую обязали выплатить весь нанесенный ущерб в полном объеме.