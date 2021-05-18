Ольга Васильева, возглавлявшая департамент образования Томска, уходит с поста

Ольге Васильевой в 2000 году было присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель РФ».

Начальник департамента образования Томска Ольга Васильева покидает пост по собственному желанию. Она занимала эту должность с 2007 года. Исполнять обязанности главы будет замначальника Максим Савенков, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Она почти 15 лет возглавляла один из важнейших городских департаментов. Досконально знает сферу образования, организатор и управленец высокого класса, – отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Отмечается также, что Ольга Васильева окончила Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева, работала учителем истории и замдиректора в средней школе №48. В дальнейшем – директором СОШ №40.

С 2003 года Васильева была заместителем главы Объединенной администрации Кировского и Советского округов Томска по социальным вопросам, с 2006-го – замглавы администрации Кировского района. В 2007 году стала начальником департамента образования мэрии Томска.