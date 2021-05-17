МЧС: 18 мая в Томске сохранится пасмурная погода с сильным ветром и грозами

Руководители муниципалитетов и ведомств будут держать развитие ситуации под контролем. Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС выпустила оперативное предупреждение на 18 мая. По данным региональных синоптиков, в Томской области завтра возможны кратковременные, местами сильные дожди, а также град и грозы. Порывы ветра могут достигать 19 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют при порывистом ветре не выходить на улицу. Если же вы оказались за пределами помещения, то держитесь подальше от шатких конструкций.