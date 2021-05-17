Жители пяти сел Томского района пройдут обследования в рамках работы «Маршрута здоровья»

Проект «Маршрут здоровья» реализуется в Томской области с 2017 года.

С 17 по 21 мая «Маршрут здоровья» обследует жителей пяти сел Томского района: Калтай, Курлек, Рыбалово, деревень Кандинка и Черная речка. Здесь проведут диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и заболеваний органов дыхания, сообщается в официальном телеграмм-канале облздрава.

– Сельские жители смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний. Специалисты проведут семинары для жителей района по основам первой помощи, профилактике развития заболеваний, – уточняется в сообщении.

Отмечается также, что всего в «Маршруте здоровья» работают 40 сотрудников различных медучреждений области. Проект в 2021 году стартовал в апреле. В Кожевниковском районе специалисты обследовали уже 265 жителей.