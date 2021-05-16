10-летний мальчик пострадал в ДТП с мотоциклом в Томской области

Согласно ПДД, детей младше 12 лет нельзя перевозить на заднем сиденье мотоцикла. Фото взято в группе УМВД по Томской области в соцсети «ВКонтакте».

Вчера, 15 мая, около 22 часов в селе Дзержинском произошло ДТП. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением. Он и его 10-летний пассажир получили травмы, сообщается в соцсетях УМВД России по Томской области.

Уточняется, что ДТП произошло на ул. Дзержинского, 1а. 41-летний мужчина-водитель не справился с управлением мотоцикла Yamaha, после чего он съехал с дороги и опрокинулся.

– С травмами мотоциклист и 10-летний мальчик, перевозившийся на мотоцикле в качестве пассажира, доставлены в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

Полиция просит помощи очевидцев данного ДТП. Если у вас есть какая-либо информация, просьба обратиться по адресу : г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310. Или позвонить по телефону: 8 (3822) 795-327.