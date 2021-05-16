Погода в Томске 16 мая: до +23°С, дождь, местами гроза

Пасмурная, ветреная и дождливая погода будет в Томске. Фото: Иван Макеев

Сегодня, 16 мая, по данным регионального гидрометцентра, в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В регионе будут идти кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В некоторых районах возможны порывы ветра до 15-19 м/с. Температура воздуха днем составит +19…+24°С, местами +13…+18°С, по северо-востоку области +7…+12°С.

В Томске также ожидается умеренный дождь, местами сильный и гроза. Ветер может усилиться до 15-18 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°С.