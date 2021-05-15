Погода в Томске и области 15 мая 2021: дождь, тепло и порывистый ветер

Сейчас +15, пасмурно, вечером будет дождь. Но не похолодает. Погода в выходные останется теплой. Но и осадки никуда не денутся.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Дневная температура составит +23, +25 °С.

В регионе также ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие дожди, днем по северу умеренные. Ветер западный 3-8 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура днем +22, +27, местами +16, +21, по северо-востоку +10, +15 °С.