Томская команда КВН «Вояж» смогла пройти в четвертьфинал Премьер-лиги

Игра за выход в полуфинал теперь состоится во второй половине июня. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Томская команда «Вояж» приняла участие в 1/8 финала Премьер-лиги КВН и смогла пройти дальше в 1/4. Игра прошла в Москве. По итогам выступления девушки набрали 13,6 балла. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что всего предстояло пройти три конкурса: «Приветствие», «Ситуация» и музыкальный. «Вояжу» удалось набрать 13,6 балла – этого хватило, чтобы пройти дальше. Помимо томичек в игре принимали участие команды из Ставрополя, Чебоксар, Кемерова и Москвы.

– «Визитка» была собрана из лучшего архивного материала, который копился на протяжении нескольких лет. Над музыкальным номером работали вплоть до выхода на сцену, – рассказала капитан команды «Вояж» Дарья Показаньева. – Мы довольны проделанной работой и результатом. Зрителю понравился «сибирский женский юмор».

Напомним, что томская команда «Вояж» ранее успешно выступила на 32-м Международном фестивале «КиВиН» в Сочи и завоевала путевку в Премьер-лигу. Четвертьфинал пройдет во второй половине июня.