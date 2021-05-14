Полиция ищет очевидцев ДТП на ул. Говорова в Томске, где мужчина попал под колеса на «зебре»

Личность и автомобиль виновника ДТП не установлены, требуется помощь очевидцев. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 13 мая, примерно в 22:50 в Томске на ул. Говорова, 36, произошло ДТП, виновник которого скрылся. По информации полиции, на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит 50-летний мужчина. Он был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– По предварительным данным, неустановленный автомобиль, под управлением неустановленного водителя, совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся, – говорится в сообщении.

Уточняется, что 50-летний мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По закону виновнику ДТП может грозить уголовная ответственность. Полиция просит помощи очевидцев. Если вы обладаете какой-либо информацией, необходимо обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310. Либо позвонить по телефону: 8 (3822) 795-327.