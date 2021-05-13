Сегодня в Томске многодетным семьям региона были вручены награды

Государство поддерживает многодетные семьи страны и региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Поддержка многодетных семей страны давно стала государственной политикой. В Томской области есть традиция накануне Международного дня семьи встречаться с самыми большими и дружными семьями, в которых достойно воспитываются дети. Как сообщает портал администрации региона, сегодня восемь многодетных семей из Томска, Северска, Кожевниковского, Первомайского и Тегульдетского районов получили областные знаки отличия «Родительская доблесть», а семья Барановых из Бакчарского района – медаль ордена «Родительская слава». Награды вручил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Как информирует пресс-служба администрации региона, в награжденных семьях воспитаны и продолжают воспитываться 56 детей, в том числе 10 приемных. Среди семей, удостоенных «Родительской доблести», самые многодетные – супруги Ананьевы из Первомайского района. Они вырастили 9 детей, а сейчас помогают в воспитании 15 внуков и правнуков. Областная награда «Родительская доблесть» вручается каждому из родителей. Воспитавшая шестерых детей семья Барановых из Бакчарского района Томской области отмечена всероссийской наградой – медалью ордена «Родительская слава».