За сутки 29 жителей Томской области выздоровели от коронавируса

В России за сутки выздоровели 9 349 человек, еще 8 380 заболели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 13 мая, 29 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 367 человек.

Выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 423 подтвержденных случаев.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

За последние сутки в стране выявлено 8 380 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 392 пациента скончались, 9 349 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 913 439 человек, 114 723 скончались, 4 527 878 выздоровели.