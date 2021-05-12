Реконструкция объектов аэропорта города Томска идет полным ходом

После завершения работ томский аэропорт и его территория полностью преобразится

В Томской области идут работы на целом ряде важных для территории объектов. Как сообщает портал администрации области, 12 мая заместитель губернатора региона по промышленной политике Игорь Шатурный провел штаб по строительству объектов аэропортового комплекса «Богашево». Руководитель оценил качество выполненных работ вместе с представителями профильных ведомств, заказчика, стройконтроля и подрядчиками. Пресс-служба администрации региона напоминает, что реконструкция аэропортового комплекса «Богашево» – это комплекс работ, включающий строительство въездной группы с парковочными площадками и нового терминала, а также реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что реконструкция въездной группы уже завершена раньше срока. В 2019 году на средства областного бюджета дорожники построили парковочную площадку на 132 автомобиля. В 2020 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» построена 226-местная парковка, на которую федеральный бюджет выделил региону 382,7 миллиона рублей. Представители подрядной организации рассказали вице-губернатору о ходе строительных работ. Также подрядчики ведут монтаж асфальтобетонного завода для устройства искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы и завоз инертных материалов. Из федерального бюджета на реализацию проекта область получила более 2,8 миллиарда рублей.