Статистика: в минувшем месяце в Томской области стали дороже овощи и поход на спектакль

В Томской области товары и продукты чаще дорожают, чем дешевеют. Хотя шоколад - приятное исключение

В регионах России инфляция продолжает набирать обороты. Сибирь и Томская область здесь не исключение. Впрочем, что-то и дешевеет. Как сообщает пресс-служба Томскстата, в апреле на территории региона продолжали дорожать овощи и услуги. Индекс потребительских цен в апреле 2021 г. по отношению к марту 2021 г. составил 100,4%, с начала года – 102,0% (в апреле 2020 г. – 100,8%, с начала 2020 г. – 102,0%). Продовольственные товары в минувшем месяце подорожали в среднем на 0,6%.

Как информирует служба, наибольший рост цен наблюдался на следующие продукты: свекла столовая (на 34,6%), огурцы свежие (на 25,1%), морковь (на 14,8%), капуста белокочанная свежая (на 11,5%), картофель (на 9,8%) и некоторые другие продовольственные товары. При этом подешевели шоколад (на 10,8%), помидоры свежие (на 9,8%), сливки питьевые (на 9,6%) и апельсины (на 9,3%). Специалисты ведомства отмечают, что цены на масло подсолнечное выросли на 1,2%, на сахар-песок уменьшились на 0,2%.

Кроме того, цены на непродовольственные товары в апреле 2021 г. увеличились в среднем на 0,5% (в апреле 2020 г. – на 0,5%). Более всего подорожали: спички (на 9,5%), антисептик для рук (на 9,2%), еврошифер (на 7,6%), шампунь (на 7,3%). А подешевели: краска для волос (на 8,7%) и пена для бритья (на 6,3%).

Также статистика отмечает, что в Томской области услуги подешевели в среднем на 0,2% (в апреле 2020 г. подорожали на 0,3%). Однако подорожали билеты в театр (на 22,5%), гастроскопия (на 9,5%), пребывание пациента в круглосуточном стационаре (на 5,8%). А вот проезд в такси подешевел на 7,6%.