Сегодня на окраине Томска от огня пострадала территория пилорамы

На этот раз пожар обошелся без пострадавших. Фото: сайт ГУ МСЧ России по Томской области

Теплая, солнечная и сухая погода часто способствует многочисленным возгораниям. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, сегодня пожарные тушили пилораму на Кузовлевском тракте Томска.

Специалисты ведомства отмечают, что огонь в строении на территории пилорамы на площади 250 квадратных метров спасатели тушили сегодня днем на окраине областного центра. В ГУ МЧС информирует о том, что вызов поступил в 12.39. В борьбе с огненной стихией участвовали шесть единиц техники, более 20 человек пожарных. За сорок минут открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет, ущерб уточняется.