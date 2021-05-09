Жители Томска выбирают проекты по объектам городского благоустройства на следующий год

В городе Томске будут выбраны проекты пространств для благоустройства, но в городе есть еще много мест, где также необходимо навести порядок

Традиционно жители Томска сами решают, какие территории и в каком виде нуждаются в обновлении. Как сообщает сайт мэрии областного центра, на платформе проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается голосование по объектам благоустройства на 2022 год. Жители оценивают готовые дизайн-проекты 17 общественных пространств, отобранных участниками рейтингового голосования в прошлом году. Томичи выбирают будущий облик пришкольных скверов, мемориальных зон, парков, скверов, словом, значимых для города пространств.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, в Кировском районе запланировано благоустройство территории Буфф-сада, Чернобыльского сквера и студенческого городка «Южный». В Ленинском районе – сквера у гимназии № 55 (ул. Ф. Мюнниха, 12/1), сквера им. Героя Советского Союза Василия Смирнова (ул. Кольцевой проезд, 12), пешеходной зоны на набережной реки Томи на участке от пер. Сухоозерного до ОАО «Томские мельницы». В Советском районе будут обновлены скверы Старца Федора в пос. Хромовка, у памятника «Семейные узы», по ул. Сибирской, 82, 99-101, по ул. М. Горького, 58. В Октябрьском районе свежий облик получат сквер на Кузнечном взвозе, бульвар на ул. Северный городок, Музыкальный сквер (пер. Музыкальный, 3), у школы № 53 (ул. Б. Куна, 1), сквер «Юный автомобилист» (ул. Иркутский тракт, 81/1) и сквер у ДК «Маяк».

Сайт информирует, что голосование доступно на сайте https://za.gorodsreda.ru. Отдать свой голос за приглянувшийся дизайн-проект томичи могут до 30 мая.