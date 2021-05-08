Погода в Томске 8 мая 2021: до +13°С и холодный порывистый ветер

В отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +7…+13°С

В регионе также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0…+5°С. Температура днем +7…+12°С, местами +16…+21°С.