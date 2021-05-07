Против жителя Томской области, прогулявшегося по автомобилям, возбуждено уголовное дело

В отношении жителя Томской области, решившего прогуляться по автомобилям, возбуждено уголовное дело. Об этом вчера сообщила пресс-служба МВД.

Ранее появилась информация о том, что неизвестный мужчина, находясь во дворе дома по улице Береговая, запрыгнул на автомобиль марки «Kia Cerato», после чего перепрыгнул на автомобиль марки «Лексус», а затем на автомобиль марки «Toyota Corolla». Прыгуном оказался 39-летний житель города Северск, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Как сообщили в полиции, ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Повреждение имущества», которая предусматривает альтернативные виды уголовного наказания в виде лишения свободы, ареста, штрафа, а также обязательных, исправительных, либо принудительных работ.