На поддержку томских ветеранов направят более 50 млн рублей

В прошлом году, такую помощь получили 408 семей ветеранов. Фото: Михаил ПАТЛИС

На поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и вдов фронтовиков направят более 50 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Власти уточняют, что на ежемесячные денежные выплаты ветеранам выделено 14,5 млн рублей, из них участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают дополнительные ежемесячные выплаты на оплату ЖКУ.

На дополнительную поддержку ветеранов направлен 31 млн рублей. Из которых на ремонт жилья фронтовиков и вдов участников Великой Отечественной войны пойдет 14,9 миллиона. На оздоровление в палатах повышенной комфортности и компенсацию расходов на зубопротезирование выделено 9,3 млн рублей.

- В прошлом году, такую помощь получили 408 семей ветеранов на общую сумму более 19 миллионов рублей, — сообщила Марина Киняйкина, начальник областного департамента социальной защиты населения.

Также на восстановление 65 надгробных памятников на захоронениях участников ВОВ выделено 2 млн рублей.