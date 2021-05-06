В Томске трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа

Ребенок с ссадинами доставлен в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера вечером, 5 мая, трехлетний мальчик выпал из окна одного из домов в Советском районе Томска. Ребенок с травмами доставлен в больницу. Об этом сообщила представитель следственного комитета.

СК начал проверку по данному делу. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в одном из домов в Советском районе. Трехлетний мальчик вместе с шестилетним братом остались дома одни, родители ушли в магазин. Дети подошли к окну, младший решил облокотиться на противомоскитную сетку и выпал со второго этажа.

Ребенок с синяками и ссадинами был доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи №2, где было проведено тщательное обследование. Сегодня врачи оценивают состояние мальчика ближе к удовлетворительному.

- Сейчас ребенок находится в травматолого - ортопедическом отделении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировал главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.