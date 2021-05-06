Тепло не ушло: томские коммунальщики отремонтировали трассу без отключения потребителей

Резервная схема теплоснабжения позволила томским коммунальщикам провести ремонт сложного участка теплотрассы без массового отключения потребителей.

Предприятие «Тепловые сети» (входит в компанию «ТомскРТС») до старта ремонтной кампании выполнило капитальный ремонт квартальной теплосети на ул. О. Кошевого без отключения потребителей, сообщила пресс-служба компании сегодня. В ходе проведения работ был заменен участок диаметром 160 мм общей протяженностью 160 метров.

- Данная тепловая сеть ежегодно доставляла множество проблем при проведении гидравлических испытаний из-за серьезного износа. Поэтому было принято решение заменить теплотрассу собственными силами, без привлечения подрядных организаций, - цитируются в сообщении слова Дмитрия Бутакова, технического директора «Тепловых сетей». - Специалистами предприятия были разработаны технические мероприятия, которые позволили собрать резервную схему подключения к теплоснабжению и запитать по ней потребителей на период проведения демонтажных и монтажных работ. Кратковременное отключение одного объекта потребовалось только для переключения с резервной на основную схему теплоснабжения.

Отмечается, что резервная схема позволила провести работы до завершения отопительного сезона и высвободить специалистов и технику, задействованных в капитальном ремонте этого участка, в ремонтную кампанию.