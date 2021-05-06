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Недвижимость6 мая 2021 6:50

Тепло не ушло: томские коммунальщики отремонтировали трассу без отключения потребителей

Дома снабжались тепловым ресурсом по резервной схеме
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Резервная схема теплоснабжения позволила томским коммунальщикам провести ремонт сложного участка теплотрассы без массового отключения потребителей.

Резервная схема теплоснабжения позволила томским коммунальщикам провести ремонт сложного участка теплотрассы без массового отключения потребителей.

Предприятие «Тепловые сети» (входит в компанию «ТомскРТС») до старта ремонтной кампании выполнило капитальный ремонт квартальной теплосети на ул. О. Кошевого без отключения потребителей, сообщила пресс-служба компании сегодня. В ходе проведения работ был заменен участок диаметром 160 мм общей протяженностью 160 метров.

- Данная тепловая сеть ежегодно доставляла множество проблем при проведении гидравлических испытаний из-за серьезного износа. Поэтому было принято решение заменить теплотрассу собственными силами, без привлечения подрядных организаций, - цитируются в сообщении слова Дмитрия Бутакова, технического директора «Тепловых сетей». - Специалистами предприятия были разработаны технические мероприятия, которые позволили собрать резервную схему подключения к теплоснабжению и запитать по ней потребителей на период проведения демонтажных и монтажных работ. Кратковременное отключение одного объекта потребовалось только для переключения с резервной на основную схему теплоснабжения.

Отмечается, что резервная схема позволила провести работы до завершения отопительного сезона и высвободить специалистов и технику, задействованных в капитальном ремонте этого участка, в ремонтную кампанию.

Новости ЖКХ