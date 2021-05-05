В Томске двое мужчин с ножом напали на велосипедистов

Нападавшие возместили ущерб в размере шести тысяч рублей. Фото: из социальной сети

На днях, в Томске на велосипедистов напали двое мужчин с ножом. Об этом инциденте один из пострадавших рассказал в своих соцсетях. Как сообщает пресс-служба МВД, проводится проверка по данному делу.

«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о конфликте по улице Московский тракт, 44. Благодаря неравнодушным гражданам сотрудниками полиции установлены пять участников конфликта. По предварительным данным, двоим гражданам в ходе конфликта причинены телесные повреждения, после чего одних из них повредил два колеса у велосипедов», - сообщило ведомство.

По словам велосипедиста Александра В., 3 мая они с друзьями катались в районе Московского тракта, 44. Остановившись на перекрестке, к ним подошли двое неизвестных и начали агрессивно себя вести.

«Он бросился на меня размахивая рукой в которой был складной нож. Я начал от него убегать чтобы он меня не ударил… Через некоторое время я увидел, как один из них бежит за Ваней. Следом за ним прибежал второй (в капюшоне с ножом) и снова стал бросаться на меня», - говорится на странице «Вконтакте» одного из пострадавшего.

Как пишет сам Александр В., один из нападавших во время конфликта хотел украсть велосипед, но он ему помешал, оттолкнув ногой, после чего тот вновь напал. В результате происшествия, двоим причинены телесные повреждения и проколоты колеса у велосипедов.

Также потерпевший Александр В. рассказал, что позже нападавшие возместили ущерб, но в ответ написали заявление в полицию.