С начала кампании в Томскую область поступило свыше 100 тысяч доз вакцины против COVID-19

В Томской области вакцина от коронавируса есть, теперь нужны желающие поставить прививку

В Томской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Все желающие могут поставить себе прививку. Как сообщает пресс-служба администрации региона, всего в область уже передано 103 562 дозы вакцины против COVID-19. Только в начале мая на территорию доставлено 13 180 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) и 7 290 доз препарата «ЭпиВакКорона».

Интернет-портал администрации Томской области информирует, что вакцина традиционно направляется в регион небольшими партиями и тут же распределяется по районам. «ЭпиВакКорона», как и «Гам-КОВИД-Вак», является двухкомпонентной вакциной, препарат вводится человеку дважды с интервалом в 21 день. По данным облздрава, в Томской области уже привито 75 855 человек, из них 48 640 поставили оба компонента. Почти 35 тысяч вакцинированных находится в возрасте старше 60 лет.