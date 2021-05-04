Сегодня днем в Томске молодой мужчина на Hyundai Avante врезался в дерево

Разбившийся в Томске автомобиль владелец теперь будет долго ремонтировать. Фото: УМВД России по Томской области

Как гласит статистика, чаще всего аварии на дорогах Томской области происходят по вине водителей. Сегодня в Томске произошел еще один такой случай, который, к счастью, обошелся без жертв. Как сообщает пресс-служба УМВД России по нашему региону, около 13 часов дня на проспекте Ленина, 235 областного центра произошло опрокидывание транспортного средства. По предварительным данным, молодой мужчина за рулем автомобиля Hyundai Avante не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части, совершил наезд на дерево, после чего опрокинулся.

Сайт ведомства сообщает, что водителю была оказана медицинская помощь, других пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП. В свою очередь, ГИБДД призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность на дороге, быть внимательными и вежливыми.