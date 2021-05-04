Томичам на заметку: какие покупки приносят максимум кэшбэка

Клиенты получают кэшбэк как за крупные, так и за небольшие ежедневные покупки.

Райффайзенбанк подвел итоги первого года работы универсальной программы лояльности. С марта 2020 года клиенты банка могут воспользоваться Кэшбэк картой - она дает 1,5% кэшбэка рублями на все покупки без ограничения по максимальной и минимальной сумме. За год сумма ежемесячного кэшбэка выросла в 21 раз, а самый большой кэшбэк клиенты получили за покупку автомобилей и недвижимости - более 100 тыс. рублей на сделку.

Средний размер кэшбэка на каждого клиента за год вырос в 1,5 раза и сейчас составляет около 500 рублей. Клиенты получают кэшбэк как за крупные, так и за небольшие ежедневные покупки. Топ-5 категорий по объему выплаченного вознаграждения составили супермаркеты, магазины товаров для дома, рестораны быстрого питания, магазины одежды и салоны по продаже автомобилей.

- Простой кэшбэк подходит и для повседневных расходов, и для крупных покупок. Вы всегда знаете, какой процент кэшбэка получите — и после похода в супермаркет, и после покупки квартиры у застройщика. Оставить заявку на карту, а затем получить ее можно в мини-офисе банка в ТЦ «Изумрудный город» или в основном отделении по адресу: ул. Фрунзе, 40, - отметила Наталия Мегиль, директор сети офисов Райффайзенбанка в Томске.

Подробнее с условиями дебетовой Кэшбэк карты и кредитной «Кэшбэк на все» можно ознакомиться на raif.ru.

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