Коронавирус за сутки унес жизни еще шести томичей

За сутки в России от коронавируса скончались 337 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 4 мая, стало известно о смерти еще шести жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 407 человек.

– Зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

Также в Томской области за сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 222 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, шесть жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 211 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 26,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,99.

За последние сутки в стране выявлено 7 770 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 337 пациентов скончались, 6 755 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 839 514 человек, 111 535 скончались, 4 457 044 выздоровели.