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Общество4 мая 2021 10:57

В Томской области из-за повышения уровня воды в реках перелились четыре дороги

Ситуация находится на контроле МЧС
Ксения ГОРЮНОВА
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Жизнеобеспечение населенных пунктов, находящихся на территории переливов, не нарушено.

Жизнеобеспечение населенных пунктов, находящихся на территории переливов, не нарушено.

В Кривошеинском, Бакчарском и Тегульдетском районах Томской области произошел перелив дорог. При этом транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Так, в Кривошеинском районе перелив протяженностью 20 м и глубиной 15 см произошел на 9-м км дороги Иштан – Никольское. В Бакчарском районе – на 23-м км трассы Бакчар – Подольск. Протяженность перелива составляет 45 м, а глубина 65 см.

Также в Тегульдетском районе перелилась дорога до Центрополигона на 16-м км. Протяженность – 30 м, глубина – 40 см. Кроме того, перелив произошел на 33-м км автодороги Тегульдет – Белый Яр. В этом месте протяженность составляет 42 м, а глубина 53 см.

МЧС сообщает, что уровень воды в р. Обь за сутки повысился на 38 см и превысил опасную отметку на 27 см. В районе с. Каргасок вода понизилась на 2 см. В областном центре Томь у Лагерного сада повысилась на 45 см, на Речном вокзале – на 51 см. Критических отметок при этом не достигнуто.