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Здоровье4 мая 2021 9:57

Томские врачи впервые начали применять термоабляцию для лечения рака

Новое оборудование позволяет проводить лечение без разреза тканей
Ксения ГОРЮНОВА
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Аппарат позволяет уменьшить время процедуры, пациент при этом испытывает минимум боли и восстанавливается в течение суток. Фото взято в телеграмм-канале Томского облздрава.

Аппарат позволяет уменьшить время процедуры, пациент при этом испытывает минимум боли и восстанавливается в течение суток. Фото взято в телеграмм-канале Томского облздрава.

Врачи Томского онкодиспансера начали применять новую методику, которая позволяет лечить раковые опухоли без разреза тканей: в ходе 15-минутной операции в патологическую зону внедряется небольшой электрод. Для этого применяется кратковременная анестезия, а восстановление пациента после операции занимает сутки. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале облздрава.

Отмечается также, что аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции поступило в Томск в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование стоило 3,6 млн рублей и было куплено за счет средств федерального бюджета.

– С помощью нового оборудования уже проведены несколько операций. Для повышения квалификации сотрудники эндоскопического отделения онкодиспансера прошли мастер-класс под руководством заведующего отделением оперативной эндоскопии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, – прокомментировал и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Здоровье в Томске