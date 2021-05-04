Томские врачи впервые начали применять термоабляцию для лечения рака

Аппарат позволяет уменьшить время процедуры, пациент при этом испытывает минимум боли и восстанавливается в течение суток. Фото взято в телеграмм-канале Томского облздрава.

Врачи Томского онкодиспансера начали применять новую методику, которая позволяет лечить раковые опухоли без разреза тканей: в ходе 15-минутной операции в патологическую зону внедряется небольшой электрод. Для этого применяется кратковременная анестезия, а восстановление пациента после операции занимает сутки. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале облздрава.

Отмечается также, что аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции поступило в Томск в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование стоило 3,6 млн рублей и было куплено за счет средств федерального бюджета.

– С помощью нового оборудования уже проведены несколько операций. Для повышения квалификации сотрудники эндоскопического отделения онкодиспансера прошли мастер-класс под руководством заведующего отделением оперативной эндоскопии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, – прокомментировал и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.