Сборная Томской области по плаванию в ластах третий раз подряд стала чемпионом России

Томские спортсмены вошли в состав сборной страны – они представят Россию на чемпионате мира в июле.

Томичи завоевали 17 медалей и с большим отрывом выиграли командный зачет чемпионата России по плаванию в ластах. Это стало третьим подряд титулом для нашей сборной, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Томские спортсмены завоевали восемь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды главного российского старта сезона, прошедшего в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 3 мая. Все 17 медалей завоевали спортсмены ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелева», – говорится в сообщении.

В командном зачете томичи обогнали сборные из Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской области и еще 23 регионов страны. Несколько человек вошли в основной состав сборной России – они примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Томске с 3 по 9 июля.