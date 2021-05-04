Житель города Асино Томской области за кражу мусорной урны может лишиться свободы до 2 лет

За мусорную урну асиновец в пункте приема получил всего 150 рублей.

В городе Асино Томской области в дежурную часть МВД обратился представитель магазина с заявлением о краже мусорный урны, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 41-летний ранее не судимый местный житель, находясь около магазина, украл железную мусорную урну. Похищенное имущество мужчина сдал в томский пункт приема чермета за 150 рублей, а причиненный материальный ущерб составил более 3 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, по статье «Кража», в которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.