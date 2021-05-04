"Начали грубить и сломали телефон": уроженца Узбекистана грубо задержали в миграционном центре Томска

Полиция и следственный комитет уже ведут проверку по данному делу.

На днях, в соцсетях появилось видео, где гражданина Узбекистана в грубой форме задерживают сотрудники УФМС. Инцидент произошел в миграционном центре Томска. Как сообщает пресс-служба МВД, по данному факту уже проводится проверка.

Накануне, 2 мая в сети опубликовали видео, на котором сотрудник миграционной службы с закрытым маской лицом просит проследовать за собой гражданина Республики Узбекистан, при этом требует, чтобы тот, помимо паспорта, предъявил и водительское удостоверение. За кадром слышна нецензурная брань.

Инцидент произошел 21 апреля в здании Управления МВД по вопросам миграции. Пострадавший по имени Суражбек привез документы знакомого, которого задержали сотрудники полиции. После чего его самого попросили сначала предъявить паспорт, а затем потребовали водительское удостоверение.

- Я поинтересовался у сотрудника - для чего им водительское удостоверение, после чего сотрудники начали грубить, отобрали и сломали телефон, - заявил пострадавший.

Именно этот момент, где у мужчины требуют водительское удостоверение, попал на видео. У сотрудника, который просит документы, лицо закрыто маской. Зайдя в кабинет, он начал заламывать руки иностранцу и в грубой форме с нецензурной бранью высказывать свое недовольство тем, что тот снимал все на видео.

УМВД РФ по Томской области коротко прокомментировали ситуацию.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

Проверку также начал и следственный комитет.