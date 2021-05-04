Во время пожара в селе Новопокровка Томской области погиб 31-летний мужчина

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В воскресенье, 2 мая, в селе Новопокровка Кожевниковского района Томской области произошел пожар. При тушении возгорания спасатели обнаружили в доме тело мужчины, сообщает пресс-служба МЧС.

«Сгорела обрешетка крыши частного жилого бревенчатого дома, обгорели стены внутри. Огнем поврежден крытый двор, внутри которого находились баня и дровяник», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу МЧС в 23:13. В доме спасатели обнаружили тело 31-летнего мужчины, предположительно погибшего хозяина жилища.

Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Ликвидировать удалось с помощью восьми человек и двух единиц техники.