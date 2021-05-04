Погода в Томске 4 мая: до +15°С, холодный ветер с дождем

В отдельных районах Томской области ожидается гроза. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального гидрометцентра, 4 мая в Томской области будет облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах гроза, по крайнему северо-западу без существенных осадков, днем также местами ожидаются осадки в виде небольшого дождя. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-19 м/с.

Температура днем по региону составит +4…+9 °С. Температура ночью -2…+3 °С, местами до +8°С.

В Томске днем ожидается температура +10…+15°С.