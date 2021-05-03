Аналитика: в апреле в Томской области застройщики возводили всего 11 многоэтажных домов

Средняя площадь квартиры, строящейся в Томской области, составляет 59,3 кв. метра. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

На апрель 2021 года в Томской области текущий объем строительства жилья профессиональными застройщиками составил 123 090 квадратных метров. Такие данные приведены в аналитическом обзоре портала ЕРЗ.РФ. Это на 63,3% меньше по отношению к апрелю 2020 года.

Всего по результатам анализа сайтов и проектных деклараций на территории области было выявлено 11 строящихся многоэтажных домов. В общей сложности это 2 075 квартир. Средняя площадь строящихся квартир в апреле 2021-го достигла 59,3 кв. метра (плюс 24,5% к прошлогоднему показателю).

Застройщики ведут строительство в трех муниципальных образованиях: в Томске возводится 72,7% жилья (1 473 квартир), в Северске – 18,2% (460 квартир), еще 9,1% приходится на Томский район.

По состоянию на апрель наибольшую долю строящегося жилья составляли дома высотой от 18 до 24 этажей – 37,9% всей площади. Заметим, что объекты высотного строительства (25 и более этажей) в Томской области не выявлены. В целом по России доля высотного строительства составляет 26,9%.

Согласно обзору ЕРЗ.РФ, самым высоким на сегодняшний день является 24-этажный дом в жилом комплексе по пр. Комсомольскому, 48, который возводит ОАО «Томская ДСК». Это и самый большой строящийся объект – 22 649 кв. метров. Далее по площади следует многоквартирный дом от «СЗ Михайловский парк-квартал» – 17 547 кв. метров.

Средняя площадь квартиры, строящейся в регионе, составляет 59,3 кв. метра (в среднем по стране – 50 «квадратов»). А наиболее распространенным материалом для стен служит монолит-кирпич.

Среднемесячный ввод жилья застройщиками в Томской области за последние 12 месяцев составил 52 972 кв. метра (минус 27,9% к предшествующим 12 месяцам). На апрель 2021 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья составила 52 972 руб. за кв. метр.