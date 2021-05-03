Коронавирус в Томске: +23 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 3 мая, в Томской области выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 196 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 10 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 205 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 26,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За последние сутки в стране выявлено 8 489 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 336 пациентов скончались, 6 367 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 831 744 человека, 111 198 скончались, 4 450 289 выздоровели.