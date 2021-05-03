В отдаленных районах Томской области возможны переливы дороги и подтопление приусадебных участков

Переливы воды уже могут случиться на нескольких территориях области. Фото: Ксения Высотина

По данным гидрометцентра, в период с 4 по 6 мая на р. Обь в районе города Колпашево продолжается подъем уровня воды и возможно подтопление приусадебных участков в н.п. Усть-Чая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Также ожидается, что в период 5-7 мая на р. Чая в районе с. Подгорное Чаинского района подъем уровня воды продолжится и достигнет опасных отметок и перельет дорогу Подгорное – Игнашкино.

Ранее МЧС сообщали, что паводковая обстановка на территории региона пока остается стабильной и подтопленных населенных пунктов нет.