«Томь» проиграла одному из лидеров ФНЛ

Следующую игру «Томь» проведет на домашнем стадионе 8 мая.

В воскресенье, 2 мая, в Оренбурге состоялся матч 40-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Оренбургом». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 74-й минуте счет открыл Дмитрий Воробьев, а на 81-й минуте преимущество «Оренбурга» удвоил Алексей Миронов.

Следующую игру «Томь» проведет на домашнем стадионе 8 мая, соперником будет ФК «Енисей».