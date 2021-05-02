МЧС: в Кривошеинском и Тегульдетском районах Томской области возможны переливы дорог

Перелив дорог в связи с повышением воды в реках возможен сразу на нескольких территориях.

Как сообщает региональный гидрометцентр, вода в р. Обь и р. Чулым продолжит подниматься со 2 по 5 мая. В связи с этим возможны переливы дорог в Кривошеинском и Тегульдетском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– Заинтересованные службы и учреждения проинформированы о возможных переливах автодорог в целях организации мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности населения, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе с. Никольское Кривошеинского района вода в р. Обь может подняться до опасной отметки в 864 см и перелить дорогу Иштан – Никольское – Красный Яр.

Также достижение критических отметок возможно в районе с. Тегульдет. МЧС предупреждает, что в этом случае произойдет перелив на левом берегу р. Чулым: на автодороге Тегульдет – Берегаево, Тегульдет – Белый Яр, Тегульдет – Новошумилово – Белый Яр; на правом берегу – автодорог Куяновская Гарь – Центрполигон, Тегульдет – Белый Яр.