Коронавирус в Томске: +24 новых случая заражения

Коэффициент распространения инфекции в регионе равен сейчас единице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 мая, в Томской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 173 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 24 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 195 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 25,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1.

За последние сутки в стране выявлено 8 697 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 342 пациента скончались, 7 339 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 823 255 человек, 110 862 скончались, 4 443 922 выздоровели.